"إنفاذ": إقامة 51 مزادا علنيا لتصفية 486 عقارا حتى 19 من فبراير الجاري

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بالمملكة العربية السعودية عن إقامة 51 مزادًا علنيًا لتصفية عقارات سكنية وتجارية، في الفترة من 1 وحتى 19 من شهر فبراير 2024م، وتتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارًا، و12 مزادًا لعرض 111 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 7 مزادات علنية.

ويتم عرض 42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادين في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً إلى مزادين لعرض 46 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادًا بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزادًا بعسير يعرض من خلاله 9 فرص عقارية، ومزادًا بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزادًا بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.