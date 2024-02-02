الصين تتعهد بمساعدة المستأجرين ضمن خطط دعم سوق العقارات المتعثرة

تعهدت الحكومة الصينية بتقديم مزيد من المساعدة للمستأجرين في حين تطرح سلسلة من التدابير لدعم سوق العقارات المتعثرة، كما وعدت بالحفاظ على الإنفاق الحكومي عند "الكثافة اللازمة".

تأتي التحركات الرامية إلى زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة وتحفيز الطلب، قبل أسابيع فقط من اجتماع كبار المسؤولين في بيجين لحضور الاجتماع السنوي للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الوقت الذي يرغب فيه الحزب الشيوعي الحاكم في استعراض قيادته.

في الأثناء، تراجعت الأسهم الصينية يوم الجمعة، متأثرة مرة أخرى بالأسهم المرتبطة بالعقارات على الرغم من حملة بناء الثقة في الاقتصاد المتباطئ.

تسلط الضوء على مشكلات صناعة العقارات في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال أمر أصدرته محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة "تشاينا إيفرغراند"، وهي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم والتي تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار.

يمثل قطاع العقارات في الصين ما يقرب من ثلث النشاط الاقتصادي في البلاد. وقد أثر الانهيار على مستوى الصناعة، والناجم عن حملة على الاقتراض المفرط التي بدأت قبل عدة سنوات، على النمو واستنزف ثقة المستثمرين والمستهلكين.

شهد الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة سنوية بلغت 5.2% العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ هذا العام.

كما أدى تباطؤ سوق العقارات إلى انخفاض إيرادات الحكومات المحلية من مبيعات استخدام الأراضي الحيوية، ما زاد من الدين العام.

ذكرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس أن إيرادات مبيعات الأراضي انخفضت بنسبة 13.2% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

مؤخرا، وسعت الحكومة نطاق الوصول إلى القروض لمساعدة المطورين العقاريين على التعافي من الانكماش.

تعهد وانغ دونغ وي، نائب وزير المالية، يوم الخميس، بمواصلة الإنفاق "بالكثافة اللازمة".