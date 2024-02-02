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"الإعمار" العراقية: تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

منح القروض إلى المستحقين سيتم بموجب نقاط الأفضلية

دبي - العربية.نت
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أعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الخميس، تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على القروض.

وذكر الصندوق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تقرر تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان لحين إقرار الآلية الجديدة لمنح القروض"، مشيرا، إلى أنه "سيتم الإعلان عن موعد التقديم الإلكتروني على القروض في وقت لاحق".

وأضاف البيان، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، قد أعلن عن اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان".

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وذكر الوزير، أن "الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض إلى المستحقين بموجب نقاط الأفضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق".

وأضاف، أن "تطبيق هذه الآلية في التقديم جاءت لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين"، مبينا، أن "المبالغ المخصصة للقروض محدودة وسيتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية".

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