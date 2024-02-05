"طلعت مصطفى" المصرية تدرس مشروعا في الساحل الشمالي على مساحة 5540 فدانا

قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية اليوم الاثنين إن مشروعا في الساحل الشمالي على مساحة 5540 فدانا يأتي ضمن العديد من المشاريع قيد الدراسة.

جاء ذلك في بيان من الشركة للبورصة المصرية ردا على "أخبار متداولة" بشأن استلامها أرض المشروع.

كانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أن مجموعة طلعت مصطفى من بين تحالف شركات مصرية وإماراتية سيقوم باستثمار مليارات الدولارات في تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب مواقع حكومية، فإن منطقة رأس الحكمة تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلومترا.