"الدار" العقارية تبرم شراكة بقيمة 407 ملايين درهم مع "كارلايل" العالمية

أعلنت شركة الدار العقارية بأبوظبي، اليوم الخميس، عن إبرام شراكة بقيمة 407 ملايين درهم مع مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار وذلك لدعم خطتها للتوسع الدولي من خلال الاستثمار في الأصول اللوجيستية ومرافق التخزين في أوروبا.

وقالت الدار في بيان لبورصة أبوظبي إنها تلتزم في إطار هذه الشراكة بدعم منصة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية، التي تمثل الاستراتيجية العقارية للمجموعة في أوروبا، بالإضافة إلى حصولها على حصة استثمارية أغلبية في منصة استثمارية مشتركة، تضم حاليا محفظة استثمارية مدرة للدخل تضم 14 مستودعا منتشرة في أبرز المراكز اللوجستية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضافت الدار "تضم هذه المحفظة، التي تديرها كارلايل مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900 ألف قدم مربعة، وهي مشغولة بالكامل وتتمتع بإمكانات استثمارية جاذبة، بحسب وكالة "أنباء العالم العربي".

كما استثمرت شركة الدار مع كارلايل ومستثمرين آخرين في محفظة من مرافق التخزين الذاتي ومواقع التطوير في منطقة أوروبا الغربية".

وقال البيان إنه في إطار استثماراتها في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي، ستتمكن الدار من توظيف خبرتها في مجال التطوير وإدارة الأصول لدعم نمو المنصتين بشكل فعال، كما أن نموذج الشراكة سيمهد الطريق أمام الدار لتوسيع نطاق انكشافها على هذا القطاع من الأصول بالتعاون من كارلايل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية "تنتهج الدار استراتيجية استثمارية ممنهجة في أوروبا تقوم على إبرام شراكات مع لاعبين رئيسيين في القارة لدعم نمونا فيها خلال السنوات القادمة. وتفتح لنا شراكتنا مع كارلايل، باعتبارها شركة رائدة بالقطاع العقاري في أوروبا، الباب إلى قطاع عقاري يوفر عائدا مرتفعا ونمواً ثابتاً في رأس المال".

وأضاف "ستسهم الأصول التي استحوذنا عليها مؤخرا في تعزيز محفظة أعمالنا اللوجيستية بينما نواصل استكشاف الفرص على الصعيدين المحلي والعالمي لتوسيع نطاق أعمالنا خلال السنوات القادمة".