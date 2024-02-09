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مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
عقارات

أرباح "الدار" العقارية تقفز 39% إلى 1.4 مليار درهم في الربع الرابع

بدعم قفزة الإيرادات 40%

دبي - رويترز
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أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الجمعة، التي مقرها أبوظبي، تحقيق زيادة في الأرباح 39% في الربع الرابع، مدعومة بارتفاع المبيعات.

وارتفع صافي الربح إلى 1.4 مليار درهم (نحو 381 مليون دولار) بدعم قفزة الإيرادات 40% إلى 4.4 مليار درهم.

وتجاوزت الأرباح متوسط تقديرات المحللين البالغ 805 ملايين درهم وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

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وارتفع صافي الربح 40% في 2023 إلى 4.4 مليار درهم، مدفوعا بمبيعات 27.9 مليار درهم في العام بأكمله ومسعى للتوسع دوليا العام الماضي.

وقالت الشركة إن مركز السيولة لديها قوي، إذ تتوفر أرصدة نقدية غير مقيدة تبلغ 2.9 مليار درهم، بالإضافة إلى 7.5 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الدار عن خطط لاستثمار 5 مليارات درهم لبناء مكاتب جديدة ومرافق للبيع بالتجزئة والفندقة في سوقها الأم بأبوظبي بحلول 2027 لتلبية "الطلب القوي على قطاع المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي".

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