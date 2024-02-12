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عقارات في السعودية (رويترز) مناسبة
عقارات في السعودية (رويترز)
عقارات السعودية

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.2% بالربع الرابع من 2023

تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، جاء الارتفاع متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6%، كما ساهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.5%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7% وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير على المؤشر العام.

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