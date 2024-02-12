توقعات بتسارع إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في دبي

توقعت منصة الأبحاث والبيانات العقارية "Property Monitor" أن يستمر إطلاق المشاريع الجديدة بوتيرة سريعة في دبي خلال الربعين الأول والثاني على الأقل من هذا العام.

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وبحسب المنصة البحثية سيتم التركيز على المشاريع الفاخرة والنوعية، بينما بلغت الحصة السوقية للوحدات العقارية السكنية التي يزيد سعرها على 10 ملايين درهم في الإمارة 3.7 % خلال ديسمبر/كانون الثاني الماضي، في حين يتزايد الطلب على الوحدات الفاخرة والمميزة، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبحسب تقرير شهر ديسمبر/كانون الثاني لسوق عقارات دبي، فإنه -مع أكثر من 150 مشروعاً في مراحل التخطيط والإطلاق المبكر- من المتوقع أن يستمر إطلاق المشاريع الجديدة بوتيرة سريعة خلال النصف الأول على الأقل من عام 2024.

وأشار التقرير كذلك إلى زيادة في عدد المطورين الجدد والأصغر الذين يطرحون مشاريعهم في السوق.

وتوقعت "Property Monitor" أن يستمر الاتجاه الصعودي لسوق العقارات في دبي طوال العام 2024، ومع ذلك فمن غير المرجح أن نشهد نمطاً قياسياً مماثلاً لذلك الذي شهدناه خلال العام 2023، ومن المرجح أن ينتهي العام الجاري بنمو في الأسعار مكون من خانة واحد.