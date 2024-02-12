توقعات بتسارع إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في دبي
150 مشروعاً في مراحل التخطيط والإطلاق
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توقعت منصة الأبحاث والبيانات العقارية "Property Monitor" أن يستمر إطلاق المشاريع الجديدة بوتيرة سريعة في دبي خلال الربعين الأول والثاني على الأقل من هذا العام.
مفاوضات للاستحواذ على 3 عقارات في نخلة جميرا تتجاوز قيمتها 1.23 مليار درهم
وبحسب المنصة البحثية سيتم التركيز على المشاريع الفاخرة والنوعية، بينما بلغت الحصة السوقية للوحدات العقارية السكنية التي يزيد سعرها على 10 ملايين درهم في الإمارة 3.7 % خلال ديسمبر/كانون الثاني الماضي، في حين يتزايد الطلب على الوحدات الفاخرة والمميزة، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.
وبحسب تقرير شهر ديسمبر/كانون الثاني لسوق عقارات دبي، فإنه -مع أكثر من 150 مشروعاً في مراحل التخطيط والإطلاق المبكر- من المتوقع أن يستمر إطلاق المشاريع الجديدة بوتيرة سريعة خلال النصف الأول على الأقل من عام 2024.
وأشار التقرير كذلك إلى زيادة في عدد المطورين الجدد والأصغر الذين يطرحون مشاريعهم في السوق.
وتوقعت "Property Monitor" أن يستمر الاتجاه الصعودي لسوق العقارات في دبي طوال العام 2024، ومع ذلك فمن غير المرجح أن نشهد نمطاً قياسياً مماثلاً لذلك الذي شهدناه خلال العام 2023، ومن المرجح أن ينتهي العام الجاري بنمو في الأسعار مكون من خانة واحد.
-
مصر للطيران تصدر توضيحا بشأن بيع التذاكر بالدولار بعد فيديو مثير للجدلالشركة قالت إنها لا تصدر تذاكر من داخل مصر للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية سياحة وسفر
-
المصريون راكموا 200 مليون دولار إضافية في البنوك خلال ديسمبرمصادر: تحويلات "مبادرة السيارات" وشهادات الادخار الدولارية أهم أسباب الزيادة قصص اقتصادية
-
الصين تقترب من صنع الرقائق الأكثر تقدماً رغم العقوبات الأميركية"SMIC" اضطرت إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 40% إلى 50% على المنتجات قصص اقتصادية