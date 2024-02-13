أسعار العقارات المكتبية في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض لها منذ 20 عاماً

شهدت سوق العقارات المكتبية في ألمانيا أكبر انخفاض لها في الأسعار منذ 20 عاما، حيث أدى ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع العمل من المكاتب إلى إضعاف شهية المستثمرين.

وبحسب بيانات جمعية البنوك الألمانية "VDP" تراجعت أسعار المكاتب 13% في الربع الرابع 2023، وعلى مدار عام 2023 تراجعت الأسعار بـ 10%.

وأضافت الجمعية أن أزمة العقارات في ألمانيا تضرب المكاتب بشكل أقوى من المنازل، متوقعة استمرار تراجع أسعار المكاتب في الربع الأول 2024.