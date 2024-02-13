الهيئة السعودية للمقاولين تنظم مؤتمر المقاولات الدولي الرابع خلال 26 و27 فبراير

تنظم الهيئة السعودية للمقاولين مؤتمر المقاولات الدولي الرابع، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي يُقام خلال الفترة 26 - 27 فبراير 2024م بالتزامن مع Big5 Saudi الذي يستهدف حضور أكثر من 55 ألف زائر للمعرض.

ويشكل المؤتمر في نسخته الرابعة منصة شاملة وفرصة للتواصل مع رواد الصناعة وصناع القرار، وحدث فريد في قطاع المقاولات في المملكة العربيّة السعوديّة، بهدف استعراض أحدث التقنيات، والمعدات المستخدمة في البناء الحضري، ومساهمة المدن الذكية في تحسين جودة الحياة، وتسليط الضوء على مفهوم الاستدامة وتأثيرها على البيئة، ومناقشة أحدث ممارسات تقنية البناء بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا محليًا ودوليًا، يستعرضون أحدث المعلومات والتجارب والتقنيات إلى أكثر من 55 ألف مقاول ومهتم.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين زكريا العبدالقادر: "تمر المملكة بتطورات غير مسبوقة كجزء من رؤية السعودية 2030، وجزء من هذا التغيير هو تحقيق قطاع مقاولات مستدام للمملكة، ويهدف مؤتمر المقاولات الدولي الرابع إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال استعراض أحدث التقنيات والممارسات في قطاع المقاولات، وتبادل الخبرات مع رواد الصناعة وصناع القرار". وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

ويستهدف المؤتمر، المقاولين العامين، الملاك في القطاع العام و الخاص، الشركات القانونية وشركات التأمين، شركات الطاقة المتجددة، مديري المشاريع و المقاولين من الباطن، الشركات الهندسية، شركات التكنولوجيا المستقبلية، شركات النقل والبنية التحتية، شركات الهندسة المعمارية والموردين.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر ضمن جهود الهيئة السعودية للمقاولين و التي تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.