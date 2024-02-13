"بيوت": الإعفاء الضريبي والملكية الأجنبية يحفزان سوق عقارات رأس الخيمة

أصدر موقع "بيوت" العقاري، أحدث تقرير له عن سوق رأس الخيمة، والذي يتضمن رؤى تفصيلية حول اتجاهات البحث في الإمارة الشمالية في عام 2023، موضحا أن العامين الماضيين، شهدت الإمارة زيادة ملحوظة في النشاط، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.

ورصد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن الطلب على كل من الفلل والشقق ينمو بشكل مطرد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في معظم المناطق التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الإمارة.

وذكر التقرير أن تطبيق الإعفاء الضريبي وخيار الملكية الأجنبية الكاملة كانا محفزين رئيسيين، مما أدى بنجاح إلى جذب المستثمرين العالميين إلى الإمارة.

وأفاد التقرير، أن تركيز رأس الخيمة على المشاريع الفندقية الضخمة لعب دوراً هاماً في تغذية الطفرة السكنية للتملك الحر، مما خلق مشهداً ديناميكيًا لكل من المستثمرين والمطورين. وتسلط هذه التطورات الضوء على مكانة رأس الخيمة كمركز مزدهر للاستثمار العقاري، حيث تتميز بطلب قوي ومشاريع ناجحة وبيئة مناسبة للمشترين الدوليين.

مبيعات الشقق السكنية

وبالنظر إلى معدل البحث عن الشقق للبيع في رأس الخيمة على موقع بيوت، أصبحت قرية الحمراء الخيار الأول للمشترين المحتملين.

وفي قرية الحمراء، ارتفع متوسط سعر القدم المربع للشقق بنسبة 7.84%.

وتعد جزيرة المرجان منطقة أخرى يفضلها مشتري الفلل والمهتمين بالشقق في الإمارة. وارتفع متوسط سعر القدم المربع في المنطقة بنسبة 4.88% في عام 2023.

كما كان ميناء العرب خيارًا رائجًا أيضًا، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي بلغت 18.5% في متوسط أسعار البيع.

كما حظيت مناطق مثل قرية ياسمين والسير باهتمام المستثمرين في عام 2023.

مبيعات الفلل

وواصلت قرية الحمراء وميناء العرب كونهما الخيارين المفضلين للمستثمرين الذين يسعون لتملك فلل في رأس الخيمة، مما يؤكد اهتمام السوق الكبير بمشاريع الواجهة البحرية الرائدة في الإمارة.

وحسب التقرير، ارتفعت تكاليف استئجار الفلل في هذه المناطق بنسبة تصل إلى 7%. وسجلت فلل للبيع في قرية الحمراء زيادة في الأسعار بنسبة 3.55%، في حين بلغت نسبة الزيادة في أسعار الفلل في ميناء العرب 2.56%.

العائد على الاستثمار

سجلت الشقق في قرية ياسمين أعلى عائد استثمار بنسبة 11.8%. وتليها منطقة السير وقرية الحمراء مع عائدات إيجارية مذهلة تبلغ 9.44% و6.95% على التوالي.

أما بالنسبة لمجتمعات الفلل، فقد بلغ عائد الاستثمار في قرية الحمراء 5.87% خلال عام 2023، في حين بلغ متوسط عائد الاستثمار لفلل ميناء العرب 4.43%.

إيجار الشقق السكنية

وبالنظر إلى العام الماضي، كانت الشقق المعروضة للإيجار في قرية الحمراء هي الخيار المفضل للمستأجرين.

وقد تم تسجيل زيادة تصل إلى 10.5% في الإيجارات المطلوبة للشقق في قرية الحمراء وجزيرة المرجان وميناء العرب.

خلال العام، تم أيضًا الاهتمام بمناطق مثل النخيل والسير من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن شقق للإيجار. ولم يطرأ تغير كبير على متوسط الإيجارات في هذه المناطق.

إيجار الفلل

وأفاد التقرير أن التدقيق في البيانات المجمعة للفلل المستأجرة في رأس الخيمة يضع قرية الحمراء في المقدمة مرة أخرى. وكانت الفلل في قرية الحمراء مطلوبة على مدار العام. وعلى عكس قرية الحمراء التي شهدت زيادة في متوسط الإيجار، سجلت الظيت، وهي منطقة شعبية أخرى، انخفاضًا طفيفًا في متوسط الإيجار المطلوب.