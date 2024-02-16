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"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية لتوصيل الكهرباء لمشروع ضاحية الفرسان بالرياض

الاتفاقية تتضمن إنشاء محطة تحويل رئيسية بسعة 134 ميغا فولت أمبير

الرياض - واس
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وقعت الوطنية للإسكان NHC مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تهدف إلى إيصال الخدمة الكهربائية من خلال إنشاء محطة تحويل رئيسية بسعة 134 ميغا فولت أمبير (م.ف.أ) وربطها بالشبكة بأطوال كابلات تقارب 19 كيلومترًا لتغذية محطة تحويل ضاحية الفرسان المرحلة الأولى.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الوطنية للإسكان، حيث مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، فيما وقع من جانب الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الرئيس التنفيذي بالنيابة للشركة المهندس أحمد بن صالح الزهراني.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للتكامل بين الجهتين، واستكمالًا للجهود المبذولة من الوطنية للإسكان في تهيئة البنية التحتية في ضاحية الفرسان والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، والتي ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، لتقدم بيئة سكنية متكاملة ضمن مجتمعات عمرانية نموذجية.

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يُذكر أن ضاحية الفرسان تحتوي على أكثر من 190 مرفقاً حيوياً، ومراكز تجارية ومسطحات بمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين م 2 لتسهم في أنسنة المدن وخلق مجتمعات حيوية توفّر الاحتياجات كافة وتضمن الوصول السهل والسريع للخدمات والمرافق عبر مسارات آمنة للمشاة والدراجات، لتخلق تجربة مثالية للسكن تواكب تطلعات جيل المستقبل.

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