مبيعات "ريبورتاج" العقارية الإماراتية ترتفع 60% إلى 3.7 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية، عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 60% في عام 2023 إلى 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022.

وذكرت الشركة في بيان، أن محفظتها العقارية تضم 33 مشروعا في الإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وكانت "ريبورتاج" قد كشفت العام الماضي عن تسليم مشروع "الواحة ريزيدنس 1" في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يوفر 612 شقة، كما باشرت قبل نحو 4 سنوات تسليم مشروع "ليوناردو ريزيدنس" في مدينة مصدر، والذي يتضمن 177 شقة.

ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوما بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها دائرة بلديات والنقل في أبوظبي، فضلا عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالميا.