اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عقارات لندن (shutterstock)
عقارات لندن (shutterstock)
عقارات

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية منذ أغسطس

على أساس سنوي

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أظهر مسح للقطاع أن أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وقال موقع رايت موف للعقارات، اليوم الاثنين، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1% في فبراير/شباط على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس/آب 2023.

قطاع العقارات الصيني قد يزدهر خلال العام القمري الجديد

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط ​​السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0% في فبراير/شباط.

صندوق مصر السيادي يرفع رأسماله فوق 100 مليار جنيه اقتصاد اقتصاد مصر صندوق مصر السيادي يرفع رأسماله فوق 100 مليار جنيه

وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.

وقال رايت موف "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".

وتوافق مسح اليوم الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زيلينسكي يمرر رسالة "لبقة" إلى ترمب: على استعداد للذهاب معه إلى خط المواجهة زيلينسكي يمرر رسالة "لبقة" إلى ترمب: على استعداد للذهاب معه إلى خط المواجهة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط