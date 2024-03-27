مؤسس "وي وورك" يعتزم التقدم بعرض لإعادة شراء الشركة

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يتجه آدم نيومان المؤسس الشريك لشركة "وي وورك- WE WORK "بتقديم عرض بأكثر من نصف مليار دولار لإعادة شراء شركة إيجارات مساحات العمل المشتركة والتي وصل تقييمها إلى 47 مليار دولار في السنوات الماضية قبل أن تتعرض للإفلاس.

بذكر أن WeWork كانت أكبر شركة خاصة مستأجرة للمساحات المكتبية في مانهاتن وفي سياق متصل تعتزم شركة "بلاكستون - BLACKSTONE"بيع حصتها في "ذي أوفيس غروب - THE OFFICE GROUP" والبالغة 1.9 مليار دولار.

وتعتبر "ذي أوفيس غروب"منافسا مباشرا لـ"وي وورك".