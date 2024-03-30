"واندا" الصينية تبيع 60% من وحدة مراكز تسوق بقيمة 8.3 مليار دولار

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أعلنت مجموعة من المستثمرين بقيادة شركة الاستثمار المباشر بي.إيه.جي، اليوم السبت، عن استثمار قدره 8.3 مليار دولار لشراء حصة 60% في وحدة للمراكز التجارية تابعة لعملاقة العقارات الصينية داليان واندا.

وقالت المجموعة في بيان، إن داليان واندا ستحتفظ بنسبة 40% في شركة نيولاند للإدارة التجارية، الشركة القابضة لمجموعة تشوهاي واندا للإدارة التجارية.

ومن بين المستثمرين المشتركين في الصفقة سي.آي.تي.آي.سي كابيتال وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة آريس للإدارة.

وأفاد البيان بأن نيولاند تدير 496 مركزا كبيرا للتسوق في أنحاء الصين.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت بي.إيه.جي وداليان واندا بشكل مشترك عن توقيع إطار استثماري لإعادة هيكلة تشوهاي واندا.

وقال البيان إن الصفقة الموقعة اليوم السبت تأتي تنفيذا لهذا الاتفاق.