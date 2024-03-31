نمو مبيعات العقار في دبي 22% خلال الربع الأول من 2024

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سجلت مبيعات عقارات دبي خلال الربع الأول نمواً 22.1 %، مقارنة بالربع الأول من 2023، وتعبر هذه النتائج الاستثنائية عن الوضع الراهن للسوق العقاري في الإمارة، والذي يشهد مزيجاً من العوامل الإيجابية التي تعزز من جاذبيته وترفعه إلى قمم أعلى.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات الربع الأول تعتبر أفضل ربع أول في تاريخ عقارات دبي، حيث بلغت 108.7 مليارات درهم نتجت عن 36699 صفقة، بنمو 22.1 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والذي بلغت فيه المبيعات 89 مليار درهم عبر 30900 صفقة.

وبلغ حجم التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 165.6 مليار درهم عبر 54.4 ألف صفقة محققة نمواً 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت فيه التصرفات 157 مليار درهم عبر 38.7 ألف صفقة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 16501 صفقة بقيمة 64.9 مليار درهم (59.7 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 43.7 مليار درهم (40.2 % من الإجمالي) عبر 20198 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 6.4 مليارات درهم مع 2901 صفقة، وجاءت ثانياً نخلة جميرا عبر 418 صفقة بقيمة 5 مليارات درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 4014 صفقة بقيمة 4.7 مليارات درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 1166 صفقة بقيمة 4.4 مليارات درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني عبر 41 صفقة بقيمة 4.3 مليارات درهم.

واستحوذت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني على أعلى صفقتي بيع خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم بيع قطعتي أرض الأولى بقيمة 3.5 مليارات درهم والثانية بقيمة 691 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع فيلا في مدينة محمد بن راشد ديستريكت 1 بقيمة 146 مليون درهم، كما بيعت فيلا على المخطط في جميرا باي بقيمة 140 مليون درهم.

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال مارس/آذار 2024 بنسبة 7.2 % على أساس سنوي، إلى 36.67 مليار درهم، وهي أعلى قيمة لشهر مارس على الإطلاق، مقابل 34.2 مليار درهم موزعة على 12 ألف صفقة في نفس الشهر من العام الماضي.