الاتحاد العقارية بدبي تحقق 816 مليون درهم من بيع أراض في الربع الأول من 2024
الشركة سددت ديونا بقيمة 290 مليون درهم خلال الفترة
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أعلنت شركة الاتحاد العقارية بدبي اليوم الاثنين عن بيع قطع أراض بقيمة 816 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري ما ساهم في سداد 290 مليون درهم لدائنيها.
وقالت الشركة في بيان لسوق دبي إنها تعتزم سداد 250 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتواصل تحقيق تقدم نوعي في خطة إعادة هيكلة الديون المتفق عليها مع مصارف محلية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة ضمن خطتها للتعافي الاستراتيجية التي بدأت في الربع الأول لعام 2022 وتم تعزيزها في الربع الأخير من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت الشركة أيضا إنها تخطط لسداد 966 مليون درهم للدائنين خلال 2024 في إطار خطتها لسداد الديون لتحسن في تحسين تدفقاتها النقدية وتعزيز مكانتها لدى المؤسسات المالية.
ونقل البيان عن عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة قوله "يمثل إتمام عملية إعادة هيكلة الديون بنجاح خطوة مهمة في خطة التعافي الاستراتيجية لشركة الاتحاد العقارية إذ يسهم في بناء أساس قوي يعزز النمو والقيمة للمساهمين".
وأضاف "يوفر الأداء القوي والتوقعات المستقبلية للسوق العقاري في دولة الإمارات فرصا كبيرة لشركة الاتحاد العقارية، تشمل إمكانية إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة في المستقبل القريب".
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