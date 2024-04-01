دعوة الملاك في خمسة أحياء بمدينة الرياض لتسجيل عقاراتهم

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أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، بدء التسجيل لخمسة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وهي: حي الهدا، وجزء من حي سدرة، وجزء من حي الشعلة، وجزء من حي الفرسان، وحي النخبة، حيث يستمر التسجيل فيها حتى نهاية تاريخ 4 من شهر يوليو 2024.

وبيّنت الهيئة أنّ القطع العقارية في هذه الأحياء تبلغ 25.700 قطعة عقارية بإجمالي مساحة تصل إلى 58.14 كلم مربع، موضحةً بأنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة.

ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ شروط الملكية). ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

مما يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.

وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.