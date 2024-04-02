"جي إف إتش" البحرينية تستثمر 450 مليون دولار في قطاع العقارات الأميركي

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قالت مجموعة "جي إف إتش" المالية البحرينية، إن وحدة تابعة لها تنفذ استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في قطاع العقارات الأميركي، في الفترة بين الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024.

وقالت "جي إف إتش" المدرجة في بورصتي دبي والبحرين في بيان صحفي لسوق دبي إن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، و"هما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأميركية"، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.



وذكرت أنه بالنسبة لقطاع العيادات الطبية، فقد استحوذت شركة جي.إف.إتش بارتنرز على محفظة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار، مشيرة إلى اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نموا ديموغرافيا طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية متزايدة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأشارت إلى أن الأصول تتميز بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة ذات مثل ميموريال هيرمان وبايلور سكوت آند وايت، والتي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس.

وتوقعت أن تشهد الأصول ارتفاعا في الإيجارات السنوية بناء علي العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز ثماني سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98%، لذلك فمن المتوقع ان توفر الأصول عوائد جذابة مع درجة منخفضة من المخاطر. ولقد أدN هذا الاستحواذ على العيادات الطبية إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة لـ"جي إف.إتش بارتنرز" إلى أكثر من 35 عقارا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار.

وأضافت الشركة "تتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة بيج سكاي ميديكال التابعة لشركة "جي إف إتش بارتنرز"، وهي شركة لإدارة أصول العيادات الطبية ومقرها دالاس، تكساس، وتتمتع بسجل حافل في هذا القطاع .



وبالمثل، يشمل استثمار سكن الطلاب 3، التي تبلغ قيمته حوالي 300 مليون دولار، أصولا عالية الجودة تضم ثلاثة عقارات جديدة مدرة للدخل تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الجامعات العامة رفيعة المستوى في الأسواق ذات الأداء الجيد.



وتشتمل المحفظة على 1300 سرير بمعدل إشغال بنسبة 97%، كما أنها في وضع جيد لتحقيق نمو متواصل.



وقال البيان إنه ستتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة "ستيودنت كوارترز" التابعة لـ"جي إف إتش بارتنرز"، وهي شركة لإدارة أصول سكن الطلاب مقرها في أتلانتا، جورجيا ولديها أكثر من 15000 سرير في محفظتها.



وأضافت الشركة أن الاستحواذ يأتي عقب التخارج الناجح للشركة مؤخرا من محفظتها لسكن الطلاب 1 التي حققت عوائد مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 122 بالمئة للمستثمرين في غضون عامين فقط.