"روشن" توقع اتفاقية تعاون مع "غوغل كلاود" للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

1 دقيقة للقراءة

وقعت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني، اتفاقية تعاون مع "غوغل كلاود" تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) في إحداث نقلة نوعية في كيفية استخدام وتحليل البيانات.

ويهدف توقيع الاتفاقية إلى بناء مجتمعات أكثر ذكاءً واستدامة بما يتماشى مع أهدافها الأوسع للتحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرقمنة في مجموعة "روشن"، جايش ماجانلال : "في روشن ننظر إلى التكنولوجيا كعامل تمكين لا يكتفي فقط بتحسين كل ما نقوم به من أعمال، بل تحويل هذا التحسن لمصلحة أصحاب العلاقة مع المجموعة، سواءً كانوا موظفين أو شركاء أو سكان، وسوف نتعرف في الفترة المقبلة كيف يمكننا الاستفادة من غوغل كلاود لتحسين بنية البيانات في المجموعة، وتحديث البيانات والخدمات في الوقت الفعلي من خلال تقنيات آمنة وقابلة للتطوير".