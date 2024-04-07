هل تريد شراء منزل بدولار واحد؟ بعض النصائح التي قد تساعدك!

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لسنوات عديدة، انجذب الناس في جميع أنحاء العالم إلى المدن التي تبيع المنازل المهجورة بأسعار تبدأ من يورو واحد، أو ما يقرب من 1.08 دولار. ومن بين الدول التي تجذب المستثمرين لشراء تلك المنازل المهجورة بهدف إعادة ترميمها.

وقالت ميريديث تابون، 44 عامًا، والتي كانت على اطلاع في عام 2019 بأن بلدة إيطالية تدعى سامبوكا دي سيسيليا كانت تبيع منازل بالمزاد العلني بدءًا من قيمة يورو واحد.

وقالت لـ "CNBC" الأميركية: "لقد حذرني الكثير من الناس من أن الأمر قد يكون عملية احتيال [وأنه] قد ينتهي بي الأمر بخسارة الكثير من المال".

ومع ذلك، فقد تبنت الفكرة عندما أدركت أن جدها الأكبر كان في الواقع من سامبوكا. لقد تقدمت بعرضها لشراء منزل مقابل 5555 يورو من دون أن تراه العين وفازت به، وبذلك بدأت في رحلة الترميم مدتها أربع سنوات.

"منذ اللحظة التي أرسلت فيها العرض وفحصت بريدي الإلكتروني كل يوم واكتشفت أنني فزت، طوال هذه العملية، كانت هناك 4 ملايين لحظة من الإحباط والإرهاق والتفكير في كيفية المضي قدمًا".

فيما يلي نصائح بعض الأشخاص الذين اشتروا منازل بقيمة 1 يورو، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية - اطلعت عليه "العربية Business".

الاستعداد لتكاليف إضافية

قد يبدأ سعر المنازل في مدينة صقلية الإيطالية من يورو واحد، لكن التكلفة رمزية إلى حد كبير وهي مجرد بداية لمزيد من النفقات في المستقبل.

وفي موسوميلي، وهي واحدة من أشهر البلدات التي لديها منازل بقيمة اليورو الواحد، يجب على المشترين أيضًا دفع رسوم سماسرة العقارات بقيمة 500 يورو ودفع ثمن سند الملكية الذي يكلف 2800 يورو. وهذا يصل إلى إجمالي 3301 يورو، أو ما يقرب من 3600 دولار.

اشترت روبيا دانيلز، 50 عامًا، من بيركلي، كاليفورنيا، ثلاثة منازل بسعر يورو واحد في موسوميلي في عام 2019. وحتى الآن، ركزت جهودها على تجديد منزل العطلات الرئيسي الخاص بها. اعتقدت في البداية أن الأمر سيكلفها 20 ألف دولار، لكنها أنفقت بالفعل 35 ألف دولار على المواد والعمالة والأثاث. إنها تأمل في بقاء التكاليف دون 40 ألف دولار.

ودفعت تابون 5555 يورو مقابل منزلها، بالإضافة إلى بعض الضرائب والرسوم، ليصل سعر بيع المنزل إلى 5900 يورو، أو ما يقرب من 6400 دولار. ثم اشترت المبنى المجاور من خلال عملية بيع خاصة مع المالك مقابل 22 ألف يورو، أو ما يقرب من 24 ألف دولار.

وعلى مدى السنوات الأربع التالية، أنفقت تابوني حوالي 425 ألف يورو على التجديدات، أو ما يقرب من 463 ألف دولار. وبالتالي يصل الإجمالي إلى 430,900 يورو، أو 469,500 دولار لمنزل لتكلفة لمنزل أحلامها في صقلية.

كن حاضرا عند التجديدات والترميم

ينصح الخبراء بضرورة وجود صاحب المنزل عند بدء العمال في عمليات التجديد والترميم. يقول داني ماكوبين، وهو مواطن أسترالي اشترى منزلا بقيمة يورو واحد في موسوميلي، إنه رأى "عددا لا بأس به" من الأجانب يحاولون إدارة مشروعهم من وطنهم الأم.

اشترى ماكوبين منزله الرخيص في عام 2019 على أمل تحويله إلى جمعية خيرية لإنقاذ الغذاء. انتهى به الأمر ببيع منزله مرة أخرى إلى وكالة العقارات بعد أن تعرض لأضرار جسيمة ومكلفة بسبب المياه. لكنه تمكن من فتح مؤسسته الخيرية "The Good Kitchen" في مكان آخر في المدينة.

ويقول: "من الأفضل أن تكون هنا مع عامل البناء، لتختار البلاط، وتختار كل ما تحتاجه". في الأوقات التي لا يمكنك فيها التواجد شخصيًا، يوصي أيضًا بإيجاد مدير مشروع محلي يمكنه التحدث باللغتين الإنجليزية والإيطالية لتوصيل الخطط مع الطاقم المحلي.

الصبر

يعمل دانيلز في مجال البناء وتعلم بسرعة أن الأمور في صقلية تستغرق وقتًا أطول بكثير مما تستغرقه في الولايات المتحدة.

وتقول: "من خلال العمل مع المقاولين في صقلية، كان علي أن أتعلم كيفية تحديد توقعاتي، وليس توقعاتي الأميركية".

وتضيف: تحلى بالصبر لفهم الثقافة وكيفية إنجاز الأعمال حتى لا تشعر بالإحباط. لقد قامت بتجديد منزلها الرئيسي في موسوميلي بشكل متقطع منذ عام 2020 ولا يزال أمامها عدة أشهر من الانتهاء.

يقول دانيلز: "بشكل عام، هناك الكثير من الأشخاص القادرين على القيام بهذا العمل، لكن العمل هنا يتدفق بطريقة مختلفة. عليك أن تتذكر أن هذه جزيرة وأنهم في زمن جزيرة. لذا فإن [الأشياء] تتحرك بشكل أبطأ قليلاً مما تتوقعه.

زيارة في فصل الشتاء

إذا كنت تخطط لشراء عقار في بلد آخر، فمن الأفضل قضاء قدر كبير من الوقت هناك. ولا تذهب فقط عندما يكون موسم السفر الذروة.

يقول ماكوبين: "أقول دائمًا أن تأتي لمدة تزيد عن أسبوع أو أسبوعين". "والأهم من ذلك، أن تأتي في فصل الشتاء. لأن الصيف عادة يكون جميلا. الجو مشمس، والمنازل لا يوجد بها عفن. تكتشف في الشتاء أن الكثير من هذه المنازل بها العفن. لديهم رطوبة، وهو شعور مختلف تمامًا هنا عما كان عليه في الصيف".

تعلم اللغة

يتفق تابوني ودانييلز وماكوبين على أنه من المهم تعلم اللغة الإيطالية من أجل التجول في المدن، خاصة إذا كنت تخطط لقضاء جزء من عامك هناك.

تعد تطبيقات ودورات تعلم اللغة مكانًا جيدًا للبدء، ولكن الانغماس بين السكان المحليين يعد طريقة رائعة أخرى للتدرب.

تقول تابوني إنها تستمتع بقضاء الوقت مع الإيطاليين عندما تزورهم. كان من بين أصدقائها الأوائل في سامبوكا أعضاء طاقم البناء في مشروعها، الذين عرفوها بعد ذلك إلى أصدقائهم وأفراد أسرهم. كما أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع عمدة المدينة - فهي تمارس معه اللغة الإيطالية ويمارس معها اللغة الإنجليزية.

تقول مازحة: "أعتقد أنني كنت سأتقن اللغة الإيطالية بطلاقة لو لم تكن خدمة الترجمة من "غوغل" موجودة، لكنني ماهرة جدًا في خدمة الترجمة من "غوغل".

لا تنجذب فقط إلى المنازل الرخيصة

قد تنجذب المنازل الرخيصة إلى الوافدين الجدد إلى صقلية، لكن الكثيرين يقولون إن السبب الأكبر لبقائهم هو الأشخاص الذين يلتقون بهم.

يقول ماكوبين: "أقول دائمًا، لا تنجذب إلى حقيقة أن المنازل رخيصة الثمن". "فكر في المكان الذي تريد أن تكون فيه وأين تريد قضاء وقتك. بعد قولي هذا، الناس هنا طيبون. الناس هنا ودودون للغاية. إنه مكان رائع للعيش." يعيش ماكوبين الآن في موسوميلي بدوام كامل ويمتلك منزلاً آخر هناك.

تقول تابوني إن أحد الأشياء المفضلة لديها في سامبوكا هي كيفية التواصل مع زملائها الأجانب وكذلك المقيمين منذ فترة طويلة.

"أحد الأشياء التي أحبها أكثر في سامبوكا هو أن المجتمع لا يقتصر على المغتربين الذين ينتقلون إلى هنا فحسب. إنها متشابكة بشكل جيد مع السكان المحليين والمجتمع. في أي حفل عشاء تذهب إليه، حتى لو ذهبت إلى مقهى في الشارع، فسوف ترى دائمًا مزيجًا لطيفًا جدًا من المغتربين والسكان المحليين، وأنا أحب ذلك".