الأراضي البيضاء": فوترة 332 مليون متر مربع خلال الربع الأول من 2024

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كشف برنامج الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية عن فوترة ما يزيد على 332 مليون متر مربع من مساحات الأراضي البيضاء في المرحلتين الأولى والثانية خلال الربع الأول لعام 2024.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له مساء أمس، عن استكشاف وتسجيل أكثر من 10 ملايين متر مربع من مساحات الأراضي داخل النطاقات المعلنة للمدن في المرحلتين الأولى والثانية خلال الربع الأول، واكتمال تطوير أكثر من 8.2 مليون متر مربع من الأراضي الخام، وما يزيد على 19 مليون متر مربع من الأراضي دخلت حيز التداول في المعروض العقاري أو بدأت في أعمال التطوير.

وأكد على دوره في تحقيق أهدافه في تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعلنة، وزيادة المعروض العقاري من خلال دخول الأراضي المفوترة إلى حيز التداول، والحد من الاحتكار للأراضي؛ باستكشافه لمساحات تنطبق عليها الرسوم وتسجيلها.

وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الاستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها وفق بيان أصدره البرنامج.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف مترا مربعا فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.