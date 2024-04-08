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عقارات دبي

"لونيت" و"العليان المالية" يستحوذان على 49% من برج "آي سي دي بروكفيلد" في دبي

بعض التقديرات تشير لتقييم البرج بنحو 1.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قام صندوق لونيت في أبوظبي وشركة العليان المالية بالاستحواذ على 49% من برج "آي سي دي بروكفيلد" التجاري في مركز دبي المالي العالمي.

وتعتبر هذه الصفقة من الأكبر في قطاع العقارات التجارية في المنطقة منذ عام 2020، عندما تأثرت القيمة السوقية للعقارات المكتبية بسبب جائحة كوفيد 19.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الاستحواذ، ولكن التقديرات السابقة لقيمة برج ICD Brookfield place كانت تقارب الـ1.5 مليار دولار.

يضم البرج نحو مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية، إضافة إلى مجموعة من المرافق، وتبلغ حاليا نسبة الإشغال فيه نحو 98%.

يشار إلى أن شركة العليان المالية تأسست في عام 1947 وهي الشركة الأم لمجموعة العليان. وتملك المجموعة محفظة متنوعة تغطي القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

أما شركة "لونيت" للاستثمارات البديلة فتتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتدير أصولاً قيمتها 105 مليارات دولار.

وتركز "لونيت"، التي تعود ملكيتها لشركة "شيميرا للاستثمار، على الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء والائتمان المالي العام والخاص، والأصول الحقيقية، والأسهم العامة.

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