انخفاض التداول العقاري في الأردن بنسبة 22% خلال مارس

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انخفض حجم التداول بسوق العقار في الأردن خلال شهر مارس/آذار المنصرم بنسبة بلغت 22% مقارنة بشهر فبراير/شباط السابق؛ ليبلغ 454.778.926 ديناراً أردنياً.

وأظهر تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر مارس/آذار 2024 انخفاض قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 59.140.980 ديناراً أردنياً.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.537.303.707 دنانير أردنية، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وبين التقرير انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر مارس/آذار من عام 2024 بنسبة بلغت 34% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 30% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 15.933.032. ديناراً أردنياً.

وانخفض عدد بيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة بلغت 2%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 17%، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفض عدد بيوعات غير الأردنيين خلال شهر مارس/آذار من عام 2024 بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي و11% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و2% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وانخفضت بنسبة بلغت 19% مقارنة بالشهر السابق.