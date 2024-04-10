"أمانة الرياض" تتيح طلبات التأهيل لمشاريعها المستقبلية

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دعت أمانة منطقة الرياض شركات المقاولات المؤهلة وذات الكفاءة المتميزة في مجالات تنفيذ وتطوير الطرق والمحاور، إلى تقديم مستنداتها للتأهيل على تولي مهام ومسؤوليات تنفيذ مشاريع تطوير وتحسين طرق المدينة ومحاورها، تماشياً مع مستهدفات الرياض القادمة ورفعاً لجودة المشاريع المنفذة.

وأوضحت الأمانة في بيان أن تقديم المستندات سيكون عبر منصة "كفو" بمسح الرمز المرئي الخاص بتقديم طلب التأهيل، وأنه سيتم تقييم وفحص المستندات المقدمة وتصنيف المجتازين، بحسب معايير مخصصة.

يشار أن تقديم الطلبات بدأ من يوم 8 أبريل 2024م، ويستمر حتى يوم الأحد 28 من الشهر ذاته، وأن اجتياز مرحلة التأهيل سيكون للشركات التي لديها سجل مميز من الخبرات السابقة في تلك المجالات.

وتستهدف أمانة منطقة الرياض تحقيق متطلبات رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية، وتعتزم طرح عدد من المشاريع الكبرى في مجالات تنفيذ وتطوير وتحسين الطرق والمحاور بمدينة الرياض؛ تحقيقاً لرفع جودة الحياة ومراعاة التوسع المستقبلي للمدينة.