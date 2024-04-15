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اتفاقية وشن ودار الأركان
توقيع اتفاقية بين روشن ودار الأركان
روشن

"روشن" توقع اتفاقية مع "دار الأركان للتطوير العقاري" بقيمة 215 مليون ريال

لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى من مجتمع سدرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة روشن عن توقيع اتفاقية بقيمة تزيد عن 215 مليون ريال مع شريك شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى (أ) من مجتمع سدرة.

وتعمل مجموعة روشن على تعزيز ريادتها في السوق العقارية، وذلك من خلال توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع أفضل الشركات حيث سبق لها التعاون مع شركات عالمية، لتوفير حلول ذكية وصديقة للبيئة لسكان مجتمعاتها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُعدّ حي "سدرة" أول مشاريع "روشن" السكنية المتكاملة في المملكة وتحديدًا في العاصمة الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل، تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض، تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع "سدرة".

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