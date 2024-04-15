"مصر الجديدة للإسكان" تنتهي من التقييم الفني لثلاثة عروض للمشاركة في مشروع عقاري

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أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الاثنين، أنها انتهت من التقييم الفني لثلاثة عروض قدمتها شركات عقارية من أجل المشاركة في مشروع عقاري على أرض تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أن العروض المقدمة من شركات هايد بارك ومدينة مصر وماونتن فيو للمشاركة في مشروع مدينة نيوهليوبليس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع إتمام التقييم المالي للعروض قبل نهاية الشهر الحالي وعرضه على مجلس الإدارة لاختيار العرض الأنسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.