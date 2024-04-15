اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مصر الجديدة للإسكان والتعمير مناسبة
شعار شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
البورصة المصرية

"مصر الجديدة للإسكان" تنتهي من التقييم الفني لثلاثة عروض للمشاركة في مشروع عقاري

العروض المقدمة من شركات هايد بارك ومدينة مصر وماونتن فيو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الاثنين، أنها انتهت من التقييم الفني لثلاثة عروض قدمتها شركات عقارية من أجل المشاركة في مشروع عقاري على أرض تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أن العروض المقدمة من شركات هايد بارك ومدينة مصر وماونتن فيو للمشاركة في مشروع مدينة نيوهليوبليس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع إتمام التقييم المالي للعروض قبل نهاية الشهر الحالي وعرضه على مجلس الإدارة لاختيار العرض الأنسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط