"إنفاذ": إقامة 42 مزاداً لبيع 278 عقاراً في السعودية

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 16 - 22 أبريل 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 66 فرصة عقارية متنوعة، و 9 مزادات بمنطقة مكة المكرمة لعرض 70 فرصة عقارية، ومزادًا بمنطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 7 فرص عقارية، و50 عقارًا بالمنطقة الشرقية في 8 مزادات، و27 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا بمنطقة الجوف لعرض 12 عقارًا، ومزادين في منطقة حائل يُعرض فيهما 6 عقارات ومزادين في منطقة عسير يعرض من خلالهما 16 فرصة عقارية، ومزادين لعرض 13 عقارًا بمنطقة تبوك، ومزادًا واحدًا في كل من منطقة جازان لعرض 5 عقارات ومنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.