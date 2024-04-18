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شركة ثمار التنمية القابضة
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سوق السعودية

"ثمار القابضة" تؤسس "أبراج ثمار للتطوير والاستثمار العقاري"

(شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد) مملوكة بنسبة 100%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن تأسيس شركة جديدة باسم شركة أبراج ثمار للتطوير والاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد) مملوكة بنسبة 100%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس،إن المقر الرئيسي للشركة الجديدة في مدينة الرياض وذلك لدعم أعمال واستراتيجية الشركة فيما يتعلق بالاستثمار والتطوير العقاري.

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، يوم 18مارس الماضي أنها قدمت ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال بقيمة 185 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية السعودية، موضحة أن الإجراء يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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