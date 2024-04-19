"إعمار العقارية" تعلن عن إصلاح جميع مساكنها المتضررة من الطقس السيئ في دبي

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قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الجمعة، إن شركة إعمار العقارية، ومقرها الإمارات، ستغطي تكاليف ترميم جميع المساكن التي أنشأتها وتأثرت بالأحوال الجوية في دبي في الأيام القليلة الماضية دون تحميل السكان والمستثمرين أي أعباء مالية.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "ستقوم شركة إعمار العقارية بتغطية جميع تكاليف إصلاح المنازل في مجمعاتها والتي أصابتها أضرار ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام الأخيرة، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل السكان والمستثمرين".

ونقل الموقع عن مؤسس الشركة محمد العبار قوله "لطالما سعت إعمار إلى دعم مجتمعنا في أوقات الحاجة، وكشركة مسؤولة، نتعهد بتقديم كل الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل".

وأضاف العبار "إصلاح بيتك على نفقة إعمار".