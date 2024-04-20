"هيئة العقار" تستدعي صاحب مشروع على الخارطة في مكة

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رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية مقطعا متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع على الخارطة في مكة المكرمة حيث جرى تسويقه والترويج للشراء فيه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

واستدعت الهيئة بحسب بيانها، المعلنين في المقطع وصاحب المشروع مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج التحقيق.

وخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه مجموعة من المعلنين لمشروع في حي الزاهر بمكة المكرمة تضمن بيع شقق روج أنها تبعد عن الحرم 5 دقائق بالسيارة، ومساحتها 203 أمتار مربعة، إضافة إلى مسبح وعوائد استثمارية سنوية، بسعر 350 ألف ريال للشقة الواحدة، ما أثار الشكوك حول مصداقية المشروع ومدى موافقته للاشتراطات النظامية، وفق صحيفة "الاقتصادية".

ويشترط نظام "وافي" وهي الجهة المختصة بتنظيم والإشراف على نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية على الخارطة قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء، كما يحظر بدء البيع أو حجز الوحدات أو توقيع عقود البيع مع المشترين أو استلام مبالغ حجز أو دفعات مالية من الراغبين في تملك الوحدات تحت الإنشاء دون الحصول على التراخيص النظامية لذلك.