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عقارات بريطانيا

أسعار المنازل المباعة في بريطانيا تقترب من أعلى مستوياتها القياسية

بعد أكبر زيادة سنوية خلال عام

دبي - العربية.نت
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اقتربت أسعار المنازل المباعة في بريطانيا من أعلى مستوياتها القياسية بعد أكبر زيادة سنوية خلال عام.

وأكد موقع العقارات "رايت موف - Rightmove " أن الأسعار المطلوبة للعقارات السكنية ارتفعت بنسبة 1.7% في الأسابيع الأربعة حتى 13 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشار "رايت موف" إلى أن عدد البائعين الجدد خلال نفس الفترة كان أعلى بنسبة 12% عن العام السابق، كما ارتفع عدد المساكن المباعة بنسبة 13% على أساس سنوي.

يأتي انتعاش الطلب على سوق الإسكان في بريطانيا بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض التي ارتفعت في عام 2022.

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