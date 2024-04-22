أسعار المنازل المباعة في بريطانيا تقترب من أعلى مستوياتها القياسية
بعد أكبر زيادة سنوية خلال عام
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اقتربت أسعار المنازل المباعة في بريطانيا من أعلى مستوياتها القياسية بعد أكبر زيادة سنوية خلال عام.
وأكد موقع العقارات "رايت موف - Rightmove " أن الأسعار المطلوبة للعقارات السكنية ارتفعت بنسبة 1.7% في الأسابيع الأربعة حتى 13 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأشار "رايت موف" إلى أن عدد البائعين الجدد خلال نفس الفترة كان أعلى بنسبة 12% عن العام السابق، كما ارتفع عدد المساكن المباعة بنسبة 13% على أساس سنوي.
يأتي انتعاش الطلب على سوق الإسكان في بريطانيا بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض التي ارتفعت في عام 2022.
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