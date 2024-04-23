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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
عقارات السعودية

بقيمة تجاوزت ربع مليار ريال.. شركة أعمال الجود العقارية تعلن نجاح مزاد "خام بريدة"

المزاد أقيم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أعمال الجود العقارية، يوم الاثنين، عن نجاح مزاد "خام بريدة" الهجين، الذي أقيم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.

وقالت الشركة إنه قد طُرح في المزاد أحد أكبر الأراضي الخام الواعدة في مدينة بريدة بمساحة تتجاوز 7,500,000 ألف متر مربع بحي النقيب في منطقة داخل النطاق العمراني والتي تعد وجهة مستقبلية واعدة، يخترقها طريق الأمير نايف وطريق الأمير محمد بن سلمان المستقبلي (الدائري الشرقي) بقيمة تجاوزت ربع مليار ريال.

وحول هذه الصفقة يقول نزار بن حمد الحركان رئيس الشركة: "نحمد الله أولًا على نجاح مزاد "خام بريدة" الذي كان حديث السوق العقارية في مدينة بريدة على وجه الخصوص والمجتمع العقاري في المملكة على وجه العموم خلال الأسابيع الماضية"، بحسب صحيفة سبق.

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وأضاف أن المزاد شهد حضورا كبيرا وقد أقيم حضوريًّا في قاعة الرصافة بمدينة بريدة وإلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات، وشهد منافسات من داخل وخارج المنطقة.

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