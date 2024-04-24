"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية تطوير 589 وحدة في ضاحية الفرسان بقيمة مليار ريال

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وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية التابعة لشركة أورباس الإسبانية، لإنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان، بقيمة تقارب مليار ريال.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات سكنية مبتكرة ونموذجية، على مساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وتعد ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية التي تنفذها "الوطنية للإسكان" ومن أكبر الضواحي على مستوى المنطقة، وتم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية السعودية 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة، حيث تمتد على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع، لمواكبة المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.

وتعمل شركة أورباس الأسبانية في أكثر من 20 دولة، وطورت أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في عدد من دول العالم، كما أن لديها خبرة في مجال التطوير والإنشاء العقاري.

الجدير بالذكر أن "الوطنية للإسكان "أعلنت مؤخرًا عن أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام بيع 1450 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار ريال ضمن عدد من المشاريع في ضاحية الفرسان، حيث حققت مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام الوطنية للإسكان بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها، لتحقق أسلوب عيش جديد ومبتكر يتخطى حدود الوحدات السكنية.