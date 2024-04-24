"بن غاطي" الإماراتية تطلق مشروعها السكني الأول بالقرب من "دبي هيلز"

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تطلق شركة بن غاطي للتطوير الإماراتية، يوم الاثنين المقبل، مشروع "بن غاطي هيلز" هو الأول لها بالقرب من دبي هيلز متوقعة أن يكون أضخم مشاريعها في إمارة دبي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستكشف عن تفاصيل المشروع الأسبوع المقبل، مضيفة أن المشروع سيضم إجمالي 1666 وحدة سكنية و21 محلًا تجاريًا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت بن غاطي للتطوير، عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار الأميركي بقيمة 300 مليون دولار، تستحق خلال 3 سنوات.

وذكرت الشركة، أن الصكوك سجلت أسعاراً بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.