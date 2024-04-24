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مخطط مشروع الدانة
مخطط مشروع الدانة - "واس"
روشن

"روشن" تطلق مشروع "الدانة" في الظهران على مساحة 1.7 مليون متر مربع

سيضيف أكثر من 2500 منزل عصري إلى المعروض السكني بالمنطقة الشرقية

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة روشن، اليوم، عن إطلاق مشروع "الدانة"، سادس مجتمعاتها العصرية المتكاملة في المملكة، وثاني مجتمع لها في المنطقة الشرقية والأول في الظهران.

ويمتد مشروع "الدانة" على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وسيضيف أكثر من 2500 منزل عصري إلى المعروض السكني في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية ومركزها الاقتصادي، وسوف يستوعب عند اكتماله نحو 10 آلاف ساكن.

ويقع مشروع "الدانة" في موقع إستراتيجي في قلب حاضرة الدمام، عند التقاء الدمام والظهران والخبر، بجوار طريق الملك عبدالعزيز وعلى بعد 20 دقيقة فقط من مطار الملك فهد الدولي وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويضم المخطط العام لمجتمع "الدانة" مرافق متنوعة، وبجانب مركز المبيعات، يضم "الدانة" مجمع للتسوق وثلاث مراكز تجارية ومركز للرعاية الصحية الأولية ومساجد وست مدارس منتشرة في جميع الأحياء التي تبعد مسافة خطوات عن كل منزل.

وتتمتع منازل "الدانة" بميزات متقدمة لتوفير الطاقة، بما في ذلك طرق العزل الحديثة وسخانات المياه الشمسية سعة 250 لتر وأجهزة تكييف الهواء عالية الكفاءة، مما يؤدي إلى ترشيد الطاقة بشكل كبير يتجاوز متطلبات الكود السعودي للبناء، كما سيتم تخصيص نحو 10% من إجمالي مساحة المشروع للغطاء النباتي الأخضر، وتحيط هذه المساحات الخضراء بالشوارع الحيوية المظللة بأشجار وشجيرات محلية، مما يوفر للسكان بيئة صحية ويشجعهم على التواصل مع الطبيعة، كما يوفر أيضاً ممرات للدراجات الهوائية ومراكز للنقل الداخلي، وخيارات تنقل خفيفة للسكان مثل السكوتر والدراجات الكهربائية، مما يقلل من الحاجة إلى المركبات التقليدية.

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