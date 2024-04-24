"نايت فرانك": 320 ألف غرفة فندقية جديدة متوقعة في السعودية بحلول 2030
توقعات بوصول 150 مليون سائح إلى المملكة في 2030
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تستعد السعودية لتوسع كبير في قطاع الضيافة من خلال تطوير 320 ألف غرفة فندقية لتلبية الطفرة المتوقعة في السياحة، ووفقا لشركة الاستشارات العقارية العالمية "Knight Frank".
وتوقعت "نايت فرانك" وصول 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول عام 2030، فيما يزداد حجم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 72%.
يُذكر أن المملكة استقبلت ما يقرب من 100 مليون سائح محلي ودولي بنهاية 2023، حيث ساهم قطاع السياحة والضيافة بنسبة تقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب وزارة السياحة السعودية، ارتفع الإنفاق السياحي في النصف الأول من عام 2023 إلى 87 مليار ريال، مسجلا زيادة بنسبة 132% على أساس سنوي.
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