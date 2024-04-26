انطلاق المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سبريدو 2024" بجدة.. مايو المقبل

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تشهد محافظة جدة في الفترة بين 14 – 17 مايو المقبل، انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024"؛ وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات؛ برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري.

ويهدف المعرض في نسخته الجديدة إلى توفير العلم والمعرفة للعاملين في القطاع العقاري؛ وذلك من خلال عقد عدد من ورش العمل الحوارية وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع، ونقل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير العقاري والتحول الرقمي، وسبل تفعيل الشراكات المحلية والدولية للارتقاء بالقطاع.

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وسينضم المعرض بنسخته الجديدة ندوات عدة بمشاركة نخبة من العاملين في القطاع العقاري، من أبرزها (ندوة فنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وتطورات السوق العقارية وتحليل الاتجاهات، أهمية العنوان الوطني في تطوير القطاع العقاري) بالإضافة إلى ندوة خاصة حول عالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق العقار.

ويعتزم المعرض خلال فعاليات "سيريدو 2024" إقامة ورشة عمل حول أساليب وطرق احتراف المزادات للعاملين في القطاع العقاري، كما سيقيم ورشتي عمل حول (ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقارية، والصناديق العقارية وأثرها على السوق العقارية)، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن العقاري من مختصين وممارسين وموظفي الجهات التمويلية.

يذكر أن معرض "سيريدو 2024" بنسخته الجديدة سيشهد مشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك وشركات التمويل العقاري؛ بهدف استعراض أحدث مشاريعها السكنية وعروضها التمويلية للمواطنين، والمساهمة في تنمية القطاع العقاري واستدامته، وزيادة الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للمواطنين الراغبين بالتملك.