الحقيل يشهد توقيع اتفاقيات بين "الوطنية للإسكان" السعودية وشركات صينية الأسبوع المقبل
لإنشاء آلاف الوحدات السكنية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين في الحكومة الصينية ورؤساء عدد من شركات الإنشاءات والبنوك الصينية، وذلك لتعزيز الشراكة بين المملكة والصين في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري.
ويلتقي الحقيل في مستهل الزيارة مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات التنموية بين البلدين، لاسيما قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية
كما سيناقش اللقاء البرامج والاستراتيجيات والمشاريع النوعية على مستوى تنمية المدن والإنشاءات والإسكان وتقنيات البناء الحديثة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وسيشهد الحقيل، خلال الزيارة، توقيع اتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات الإنشاءات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية، واستقطاب كبرى المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء؛ لتأمين سلاسل الامداد وخلق نموذج عمل مبتكر للتعامل مع احتياجات المشاريع السكنية المختلفة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز وزيادة الوحدات في المجتمعات والضواحي السكنية المتكاملة التي تراعي أعلى معايير الجودة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.
ويجتمع الحقيل أيضا مع عدد من قادة البنوك الصينية لمناقشة الشراكة وتعزيز سبل التعاون في قطاع تمويل المشروعات العقارية والسكنية وتطوير البنية التحتية، بما يخدم توفير مزيد من الحلول التمويلية المناسبة للمواطنين.
يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أجرى عددًا من الزيارات الرسمية، لتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات وشركات الإنشاءات والمطورين العقاريين، وتبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة على المستوى الدولي واستقطابها، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري التي تتمتع بها المملكة.
-
"الزكاة" السعودية تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة الـ11 من الفوترة الإلكترونيةبدء التطبيق من 1 نوفمبر 2024 اقتصاد
-
كيف تتأثر مالية مصر بتهديد عائدات السياحة وقناة السويس؟تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يشكل تهديداً لعائدات قناة السويس والسياحة في مصر قصص اقتصادية
-
انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياضتستمر بالفترة من 27 إلى 30 أبريل اقتصاد