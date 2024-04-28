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رتال للتطوير العقاري
شركة رتال للتطوير العقاري
عقارات

"رتال للتطوير" توقع عقدا لتنفيذ 8 مبان سكنية بـ240 مليون ريال في "الرياض"

مدة العقد 26 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة رتال للتطوير العمراني بتاريخ 25 أبريل الجاري عقدا مع إحدى شركاتها التابعة – شركة التعمير والإنشاء المحدودة لتنفيذ 8 مبانٍ سكنية بمدينة الرياض دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة العقد تبلغ 240 مليون ريال غير شاملة الضرائب والرسوم إن وجدت، لتنفيذ 8 مبانٍ سكنية بمدينة الرياض حي سدرة، وتصل مدة العقد 26 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية.

وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع لعام 2024م و2025م و2026م.

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وأشارت إلى أطراف ذات علاقة هم عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن إبراهيم الجلال، وعبدالله فيصل البريكان، ورئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني عمار محمد الغول، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة، عمر ابراهيم الجلال .

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