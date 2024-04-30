المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات في دبي خلال الربع الأول 2024

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استقرت أسعار العقارات في دبي خلال الربع الأول من 2024، وذلك في مناطق كانت قد شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجّلت مناطق أخرى ارتفاعاً وانخفاضاً بنسب متفاوتة، بحسب تقرير موقع "بيوت" العقاري.

واستناداً إلى اتجاهات البحث على موقع "بيوت"، فقد حافظت دبي على استقطاب المستثمرين بفضل مقوماتها، حيث ازداد الطلب على شراء العقارات بمختلف أنواعها وفئاتها، مدعوماً بتدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن عقار في الإمارة، كما تم إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وحسب التقرير، سجّلت المناطق الأكثر طلباً في دبي ارتفاعاً في أسعار شراء الشقق والفلل بنسبٍ مختلفة وصلت في بعضها إلى 7% خلال الربع الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالعقارات ضمن فئة الأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين لشراء العقارات في مناطق "المدينة العالمية" و"دبي الجنوب" و"داماك هيلز 2" و"دبي لاند".

بالمقابل، أظهر الباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة اهتماماً كبيراً بمناطق "قرية جميرا الدائرية" و"أبراج بحيرات الجميرا" و"الفرجان" و"الينابيع".

علاوة على ذلك، أبدى الباحثون عن العقارات الفاخرة خلال الربع الأول من عام 2024، تفضيلهم للاستثمار في مناطق مثل "دبي مارينا" و"الخليج التجاري" و"المرابع العربية" و"دبي هيلز استيت".

اتجاه الأسعار

شهدت المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق ذات الأسعار المنخفضة انخفاضاً في صفقات البيع تتراوح نسبته بين 1% و16%، باستثناء دبي الجنوب التي سجّلت ارتفاعاً بنحو 4.48%.

بالمقابل، شهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً يتراوح ما بين 7% و62%، مع تحقيق دبي لاند أعلى نسبة زيادة.

أما العقارات ذات الأسعار المتوسطة، فقد شهدت أسعار الشقق ارتفاعاً ملحوظاً تراوحت نسبته بين 6% و42%، مع تحقيق أبراج بحيرات الجميرا أعلى زيادة. على الصعيد ذاته، شهدت أسعار الفلل ارتفاعاً بنحو 5% و14%، باستثناء منطقة الفرجان التي شهدت انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.37%.

بالحديث عن العقارات الفاخرة، فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعاً في أسعار البيع بنسب تتراوح ما بين 2% و23%.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على العوائد المتوقعة من الإيجارات للشقق، فقد برزت مناطق "مجمع دبي للاستثمار"، "ديسكفري جاردنز"، و"ليوان" كأكثر الخيارات جاذبية للمستثمرين، حيث تحقق عوائد استثمارية تصل إلى 11%.

ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد أظهرت بيانات موقع "بيوت" أن مناطق "مدينة دبي الرياضية" و"واحة دبي للسيليكون" و"موتور سيتي"، تُدرّ عوائد تصل نسبتها إلى 10%. بالمقابل، تبرز مناطق "جرين كوميونيتي" و"الصفوح" و"داماك هيلز" كأكثر المناطق جذباً للباحثين عن شقق فاخرة، حيث تُحقق عوائد تتجاوز 8%، لتتفوق بذلك على غالبية الأسواق العالمية.

أما العوائد على الاستثمار في فلل دبي، فقد أظهرت البيانات أن الفلل ومنازل التاون هاوس في المدينة العالمية تحقق عائداً يتجاوز 7%، بينما تُحقق مناطق "داماك هيلز 2" و"ذا فالي دبي" عائدات تتجاوز 6%. علاوة على ذلك، تتراوح عوائد الاستثمار في الفلل ذات الأسعار المتوسطة في "مثلث قرية الجميرا" و"قرية جميرا الدائرية" ومنطقة "مُدن" بين 6% و8%.

ضمن فئة الفلل الفاخرة، تُحقق المدينة المستدامة في دبي عائد استثمار يتجاوز 7%، وذلك بفضل المزايا التي تُقدمها والعرض المحدود في السوق العقارية، في حين تُدرّ كُلّ من البراري وتلال الغاف عوائد على الاستثمار تصل نسبتها إلى 6%.

وبلغ عدد معاملات بيع العقارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 36.946 ألف صفقة، سواء أكانت عقارات سكنية أم تجارية، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 109.6 مليار درهم، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

المناطق الأكثر طلباً لاستئجار العقارات

بالانتقال إلى تقرير "بيوت" عن استئجار العقارات في دبي، فقد أظهرت اتجاهات البحث في الموقع أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في منطقتي "ديرة" و"النهدة"، في حين استقطبت "داماك هيلز 2" و"مردف" الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة.

بالمقابل، كانت "قرية جميرا الدائرية" و"بر دبي" الأكثر طلباً لاستئجار الشقق بأسعار متوسطة، في حين أن "قرية جميرا الدائرية" و"المرابع العربية 3" كانتا الأكثر طلباً لاستئجار الفلل بأسعار متوسطة.

ضمن فئة العقارات الفاخرة، كانت "دبي مارينا" و"الخليج التجاري" المنطقتان الأكثر طلباً لاستئجار الشقق، في حين فضّل الباحثون عن الفلل منطقتي "دبي هيلز استيت" و"البرشاء".

اتجاه الإيجارات

وفقاً لبيانات موقع "بيوت"، فقد شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً تتراوح نسبته ما بين 1% و17%، بينما شهدت الشقق ذات الأسعار المتوسطة ارتفاعاً يصل إلى 12%. على النقيض من ذلك، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة انخفاضاً يصل إلى 4%.

وأشار التقرير، إلى انخفاض إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنحو 3%، مع تسجيل ارتفاع يتراوح ما بين 1% و7% في "مردف"، في حين سجلت إيجارات الفلل بأسعار متوسطة ارتفاعاً بنسبة 2% إلى 17%، بينما سجلت بعض الفلل في "قرية جميرا الدائرية" و"تاون سكوير" انخفاضاً بنحو 2%. إلى جانب ذلك، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة ارتفاعاً بنحو 13%، مع الإشارة إلى أن إيجارات فلل 4 غرف في "البرشاء" و"داماك هيلز" انخفضت بنحو 12% إلى 14%.

عند تحليل متوسط أسعار الإيجارات في دبي، فقد تراوحت نسب الارتفاع في المناطق ذات الأسعار المنخفضة للفلل والشقق بين 1% و5%. في الوقت ذاته، سجلت إيجارات الشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة ارتفاعاً تصل نسبته إلى 12%. أما الشقق والفلل الفاخرة، فقد شهدت ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 5%، باستثناء إيجارات الفلل الفاخرة في داماك هيلز التي سجّلت انخفاضاً بنحو 7.24%، بحسب التقرير.

على صعيد آخر، شهد الطلب على استئجار الشقق والفلل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2024، مما يدل على زيادة الاهتمام بالعقارات التي تناسب العائلات، خاصة ضمن فئة الأسعار المتوسطة والعقارات الفاخرة.