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عقارات في مدينة طوكيو (رويترز)
عقارات في مدينة طوكيو (رويترز)
عقارات

ازدياد كبير في عدد المساكن المهجورة في اليابان خلال العقدين الماضيين

كان نحو 3.85 ملايين منزل شاغرا في عام 2023

طوكيو - فرانس برس
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ارتفع عدد المنازل المهجورة في اليابان خلال السنوات العشرين الماضية إلى ما يقرب من 4 ملايين، بحسب أرقام نشرتها حكومة الأرخبيل الذي يشهد انخفاضاً سكانياً تتجلى تبعاته بشكل خاص في المجتمعات الريفية.

وكان نحو 3.85 ملايين منزل شاغرا في البلاد في عام 2023، أي أكثر بنسبة 80% عن عام 2003، وفق نتائج الدراسة الحكومية التي نُشرت الثلاثاء.

وأظهر هذا المسح الذي يجرى كل خمس سنوات، أن عدد المنازل المهجورة قد زاد بنحو 360 ألف منزل مقارنة بعام 2018.

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وتسجل اليابان ثاني أعلى معدل أعمار للسكان في العالم (بعد موناكو)، مع انخفاض مزمن في معدلات المواليد. وتعاني المناطق اليابانية الريفية بشكل خاص من ظاهرة المنازل الفارغة.

والكثير من هذه المنازل مملوكة لسكان المدن الكبرى، وقد ورثوها عن أقاربهم وهم غير قادرين أو غير راغبين في صيانتها.

وزادت السلطات اليابانية من دعواتها للمالكين لهدم ممتلكاتهم أو بيعها أو إعادة استخدامها، ووسعت قائمة المباني الخاضعة لمثل هذه التحذيرات الرسمية.

وبلغت الولادات في اليابان أدنى مستوى لها في عام 2023، وتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بنحو الضعف، بحسب بيانات صادرة في فبراير.

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