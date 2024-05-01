أسعار العقارات بالمناطق الأكثر طلباً في أبوظبي ترتفع 6% خلال الربع الأول

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أظهر تقرير موقع "بيوت" العقاري، ارتفاع واضح في أسعار العقارات في عدة مناطق بإمارة أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع تركز في الأحياء الراقية التي تضم مرافق وخدمات بمواصفات عالمية، ما يعكس الطلب المرتفع على العقارات بأبوظبي.

تصدرت كلّ من "الريف" و"الغدير" قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار منخفضة، في حين احتلت "جزيرة الريم" و"شاطئ الراحة" المراتب الأولى ضمن فئة شراء الشقق الفاخرة.

بالمقابل، برزت كلّ من "الريف" و"مدينة خليفة" كأفضل الخيارات للباحثين عن فلل بأسعار منخفضة، بينما كانت "جزيرة ياس" و"جزيرة السعديات" أكثر المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن فلل فاخرة في أبوظبي.

اتجاه أسعار العقارات في أبوظبي

وشهدت أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 6% خلال الربع الأول لعام 2024، بما في ذلك "جزيرة السعديات" التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64%، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53%.

على صعيد آخر، انخفض متوسط سعر البيع للقدم المربع الواحد للشقق والفلل ضمن فئة الأسعار المنخفضة في أبوظبي، بنسبة وصلت إلى نحو 4%، ورغم ذلك، سجّلت منطقة "الغدير" ارتفاعاً في أسعار الشقق بنحو 6.02%، كما ارتفعت أسعار الفلل بنحو 5.19% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

فيما يتعلق بعدد صفقات بيع العقارات في العاصمة أبوظبي فقد أظهرت بيانات منظومة "داري" الرقمية، أن الربع الأول من عام 2024 شهد تسجيل أكثر من 4674 صفقة بيع عقار سكني، توزّعت ما بين 1167 صفقة بيع عقارات جاهزة و1752 صفقة بيع وحدات لا تزال على المخطط، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.6 مليار درهم إماراتي، هذه الأرقام تُشير بشكل واضح إلى الأداء القوي لسوق العقارات في أبوظبي والثقة الكبيرة للمستثمرين بالقطاع.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على العوائد المتوقعة للشقق، فقد برزت منطقة "الريف" كخيار مثالي للمستثمرين الذين يسعون لشراء شقق بأسعار منخفضة، حيث تتجاوز العوائد الاستثمارية فيها 8.30%، بينما تعتبر “جزيرة الريم” الوجهة المفضلة للباحثين عن شقق فاخرة، حيث تفوق العوائد الاستثمارية فيها 6.90%.

أما العوائد على الاستثمار في فلل أبوظبي، فقد أظهرت البيانات أن منطقة "الغدير" حققت أعلى عائد على الاستثمار بنسبة وصلت إلى 7.65% ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، في حين سجّلت "جزيرة ياس" عوائد بنسبة 6.91% على الاستثمار بالفلل الفاخرة.

المناطق الأكثر طلباً لاستئجار العقارات

وأشار تقرير "بيوت" حول استئجار العقارات في أبوظبي، إلى أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في منطقتي "مدينة خليفة" و"الخالدية"، في حين جذبت "مدينة محمد بن زايد" و"مدينة خليفة" أنظار الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة.

بالمقابل، كانت "جزيرة الريم" و"شاطئ الراحة" الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة، في حين أن "حدائق الراحة" و"جزيرة ياس" كانتا الأكثر طلباً لاستئجار الفلل بأسعار الفاخرة.

اتجاه الإيجارات

وشهد متوسط إيجار الشقق الفاخرة نمواً واضحاً وصلت نسبته إلى 9%، خاصة في "جزيرة السعديات" و"شاطئ الراحة"، كما شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً في الأسعار بنحو 7% في منطقتي "المرور" و"الخالدية".

بالمقابل، طرأ ارتفاع بنحو 5% في متوسط إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة، باستثناء "مدينة الرياض" التي سجّلت إيجاراتها ارتفاعاً بنسبة 12.9%، في حين حققت معظم الفلل الفاخرة ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الإيجارات، باستثناء منطقة “البطين” التي حققت زيادة ملحوظة بإيجارات الفلل الفاخرة بنسبة وصلت إلى 8.15%، ويعزى ذلك بالأساس إلى الطلب القوي على عقارات المنطقة خلال الربع الأول من عام 2024.