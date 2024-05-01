اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة الدار العقارية
شركة الدار العقارية
عقارات دبي

" الدار العقارية" تطلق ثاني مشروعاتها في دبي بالتعاون مع "دبي القابضة"

يضم 1492 وحدة سكنية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة الدار العقارية بأبوظبي اليوم الأربعاء عن إطلاق ثاني مشروعاتها السكنية في دبي تحت اسم" آثلون" بالشراكة مع شركة دبي القابضة.

وقالت الدار في بيان صحفي إن المشروع الجديد يأتي بعد نجاح مشروعها المشترك مع دبي القابضة "جنان من الدار" الذي أطلقته في أواخر 2023.

وأوضحت أن المشروع يضم 1492 وحدة سكنية ومن المقرر بدء في وحدات المرحلة الأولى به في السابع من مايو/ أيار بأسعار تبدأ من 2.8 مليون درهم.

"دانة غاز" الإماراتية تعلن استئناف عملياتها في حقل "خورمور" بكردستان العراق طاقة نفط وغاز "دانة غاز" الإماراتية تعلن استئناف عملياتها في حقل "خورمور" بكردستان العراق

وتتنوع الوحدات في المشروع الذي يقع بالقرب من القرية العالمية بدبي بين منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم، وفيلات مكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وفلل فاخرة مكونة من أربع إلى ست غرف نوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن تيك توك تتلاعب به الصين استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن تيك توك تتلاعب به الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط