" الدار العقارية" تطلق ثاني مشروعاتها في دبي بالتعاون مع "دبي القابضة"
يضم 1492 وحدة سكنية
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أعلنت مجموعة الدار العقارية بأبوظبي اليوم الأربعاء عن إطلاق ثاني مشروعاتها السكنية في دبي تحت اسم" آثلون" بالشراكة مع شركة دبي القابضة.
وقالت الدار في بيان صحفي إن المشروع الجديد يأتي بعد نجاح مشروعها المشترك مع دبي القابضة "جنان من الدار" الذي أطلقته في أواخر 2023.
وأوضحت أن المشروع يضم 1492 وحدة سكنية ومن المقرر بدء في وحدات المرحلة الأولى به في السابع من مايو/ أيار بأسعار تبدأ من 2.8 مليون درهم.
وتتنوع الوحدات في المشروع الذي يقع بالقرب من القرية العالمية بدبي بين منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم، وفيلات مكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وفلل فاخرة مكونة من أربع إلى ست غرف نوم.
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