"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية إنشاء مشروع في الواجهة البحرية بـ"ينبع الصناعية"

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وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم الأربعاء،اتفاقية استثمارية مع شركة العثيم للاستثمار لإنشاء مشروع في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بقيمة 400 مليون ريال، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ورئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار عبدالله بن صالح العثيم.

وتضمنت الاتفاقية تخصيص موقع على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية بمساحة 200 ألف متر مربع لإنشاء مول تجاري متكامل، وفندق بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية ضخمة، ومطاعم وكافيهات مميزة، وصالات سينما متعددة، ومساحات خضراء مفتوحة على الواجهة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ،عبدالهادي الجهني أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف ورؤى المملكة الاقتصادية، لافتا النظر إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يؤدي دورًا محوريًا في نمو وتطور القطاع السياحي بينبع، والإسهام في إيجاد مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر تنويع الاستثمار مما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، مشعل بن عميره في بيان على موقع الشركة : ”إن شركة العثيم للاستثمار ستساهم في ذلك من خلال تنفيذ المشروع بأعلى معايير الابتكار والجودة العالمية، مستفيدة من الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي للمشروع على الواجهة البحرية للمدينة.

وأكد “بن عميره” أن المشروع يتناغم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد وإثراء المحتوى المحلي بمختلف مناطق المملكة وتوفير الفرص الوظيفية ضمن رؤية استراتيجية للشركة تهدف إلى توظيف 50 ألف مواطن سعودي من الجنسين، بالإضافة إلى جذب الفرص المحلية والعالمية وتعزيز النمو السياحي للمملكة كوجهة استثمارية عالمية.