الأنشطة العقارية بالناتج المحلي السعودي تسجل 6% خلال 2023
الصفقات السكنية هي الأكثر وزناً
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في تقرير أخير حول التغيرات بالقطاع العقاري في السعودية بعد "رؤية المملكة 2030" أشارت "صكوك كابيتال" إلى أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 6% في عام 2023.
يشار إلى أن السعودية تهدف لوصول هذه النسبة إلى 8.8% بحلول 2030.
وكشفت "صكوك كابيتال" أن قيمة الصفقات العقارية انخفضت بنسبة 6.4% في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الصفقات العقارية السكنية هي الأكثر وزناً من إجمالي الصفقات العقارية، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2021 و2023، حيث شكلت الصفقات السكنية نسبة 62% من إجمالي الصفقات العقارية.
حيث واجهت جميع مناطق المملكة انخفاضاً في عدد الصفقات باستثناء 3 مناطق وهي المدينة المنورة وتبوك والرياض.
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