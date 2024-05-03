اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
قصر أثري في بلجيكا معروض للبيع مقابل 10 يورو فقط
قصر أثري في بلجيكا
عقارات

قصر أثري في بلجيكا معروض للبيع مقابل 10 يورو فقط

يمتد على مساحة 6700 متر مربع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

على طريقة "اليانصيب".. قصر أثري في بلجيكا يعود للقرن الثامن عشر معروض للبيع مقابل 10 يورو.

ويقع القصر في منطقة غودين ببلجيكا، وسكنه رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول هنري سباك.

منزل الأحلام في إيطاليا بقيمة يورو واحد فقط.. تعرَّف على الطريقة!

ويعود تاريخ القصر إلى القرن الثامن عشر، ويتكون من 19 غرفة نوم و8 حمامات ومسبح، ويمتد على مساحة 6700 متر مربع.

وللفوز بالمنزل يتعين على المشاركين شراء تذكرة بقيمة 10 يورو، والإجابة عن أسئلة تخص تاريخ المنزل، ومن ثم تقدير ثمنه.

وفي حال لم يتوصل أحد للإجابة الصحيحة، سيتم سحب عرض البيع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف واغتصاب قاصرات الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف واغتصاب قاصرات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط