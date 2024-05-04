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عقارات دبي

مبيعات عقارات دبي على الخارطة تسجل 57.7 مليار درهم في 4 أشهر

بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية

دبي - العربية.نت
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سجلت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وحسب البيانات، تنوعت هذا المبيعات بين 25.316 ألف صفقة بيع وحدة سكنية، و2090 مبنى.

وقال الخبير العقاري حسين المرسومي، إن هناك العديد من المزايا لشراء عقار على الخارطة في دبي منها المكسب المضمون، وتنوع الفرص المتاحة في السوق، وخيارات سداد طويلة المدى، والاستفادة من النمو السكاني الجيد الذي يدفع الطلب دائمًا ويقلل المعروض، فضلًا عن تشريعات دبي التي تحفظ حقوق الجميع إذ تربط قيمة الأقساط المدفوعة بحجم الإنجاز.

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وأفاد المرسومي وفق بيان بأن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي تحفظ حقوق الجميع، موضحًا أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصًا في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.

واستقرت أسعار العقارات في دبي خلال الربع الأول من 2024، وذلك في مناطق كانت قد شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجّلت مناطق أخرى ارتفاعاً وانخفاضاً بنسب متفاوتة، بحسب تقرير سابق لموقع "بيوت" العقاري.

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