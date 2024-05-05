"الوطنية للإسكان" السعودية توقع اتفاقية مع "سيتيك" الصينية لإنشاء مدينة لمواد البناء
المدينة الصناعية ستضم 12 مصنعًا
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وقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء تضم 12 مصنعًا، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية.
جاء إبرام الاتفاقية ضمن الزيارة الرسمية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لجمهورية الصين الشعبية.
وأوضحت الشركة أن اتفاقيات التعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات تأتي في إطار مساعي "الوطنية للإسكان" لتأمين سلاسل إمداد مشاريعها السكنية، وضمان تنفيذها في الوقت المستهدف، وبالجودة العالية، من خلال جذب 12 مصنعًا من أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء والاستفادة من التجارب الصينية إلى جانب دخول عدد من المصانع المحلية للارتقاء بمستوى الأعمال وجذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، والمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري في المملكة وتنمية المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد من خلال هذه المدن الصناعية والمناطق اللوجستية التي ستخدم المصانع الصينية لتوطين صناعة مواد البناء، التي ستعطي مجالاً للمصانع المحلية المتوسطة والصغيرة للتوسع، كما ستساعد على توفير خطوط إنتاج مباشرة لمشاريع الشركة، بالإضافة إلى تنمية الصناعة المحلية لمواد البناء وتوفير مزيد من الفرص في القطاع، وتوفير فرص وظيفية في مجالات البناء والتشييد، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع جودة منتجات الوحدات السكنية في الأعمال الإنشائية.
يذكر أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين؛ التي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة في ديسمبر 2022، وتضمنت ضمن بنودها خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.
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